Nr. 0748

Unbekannte beschädigten in der vergangenen Nacht in Tiergarten die Glasfront der Landesvertretung Nordrhein-Westfalens. Der 61-jährige Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes der Landesvertretung bemerkte gegen 2.40 Uhr drei Personen auf Fahrrädern in der Hiroshimastraße. Zwei Personen sollen mehrere mit Farbe gefüllte Plastikbecher gegen die Fassade geworfen haben, während die dritte Peron die Würfe fotografiert habe. Anschließend soll das Trio unter Zurücklassung eines Fahrrades in Richtung Tiergartenstraße geflüchtet sein. Alarmierte Einsatzkräfte stellten das Rad sicher. Die Ermittlungen dauern an und wurden von einem Fachkommissariat des Polizeilichen Staatsschutzes übernommen.