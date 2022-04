Nr. 0762

Mit der Veröffentlichung eines Bildes aus einer Überwachungskamera bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach einem Mann, der am 22. Januar 2022 gegen 19.35 Uhr einen 52-jährigen Mann am U-Bahnhof Alexanderplatz verletzt hat. Der Gesuchte geriet mit dem Mann in verbale Streitigkeiten, bei denen der Tatverdächtige den 52-Jährigen zuerst auf dessen Hinterkopf schlug und ihn dann schubste. Infolgedessen verlor der Geschädigte das Gleichgewicht und stürzte ins Gleisbett. Während der Gestürzte sich dabei eine Schnittverletzung sowie eine Platzwunde am rechten Handballen zuzog, flüchtete der Angreifer in unbekannte Richtung. Aufmerksame Passanten eilten dem Verletzten zur Hilfe und setzten einen Notruf ab. Die alarmierten Rettungskräfte brachten den 52-Jährigen in ein Krankenhaus, in dem er behandelt wurde.

Der Tatverdächtige war zuvor mit der U-Bahn der Linie 2 in Richtung Pankow unterwegs und ist bereits dort mit Unbekannten in Streit geraten.