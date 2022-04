Fußgängerin umgefahren

Nr. 0741

In Alt-Hohenschönhausen soll ein Radfahrer gestern Mittag eine Passantin umgefahren haben und dann zunächst geflüchtet sein. Nach Angaben eines Zeugen und der Verletzten habe ein 72-Jähriger gegen 11.50 Uhr den Radweg der Hauptstraße über den Gehweg verlassen, um sein Zweirad vor einem Einkaufszentrum abzustellen. Auf dem Fußweg soll es dann zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmenden gekommen sein, in dessen Folge die 68-Jährige stürzte und sich dabei schwer verletzte. Während sich der 40-jährige Zeuge umgehend um die Verletzte kümmerte und einen Notruf absetzte, soll der mutmaßliche Unfallverursacher einkaufen gegangen sein. In Anwesenheit der alarmierten Polizei kehrte der Mann dann zu seinem Fahrrad zurück, gab sich nach Eröffnung des Tatvorwurfs jedoch wenig einsichtig und spielte die Situation herunter. Eine freiwillig abgegebene Atemalkoholmessung ergab einen Wert von null Promille.

Die Besatzung eines Rettungswagens brachte die 68-Jährige mit Verdacht einer Beinfraktur in ein Krankenhaus, in welchem dieser bestätigt und die Dame stationär aufgenommen wurde. Die weiteren Ermittlungen – unter anderem wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung – führt nun der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 3 (Ost).