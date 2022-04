Juweliergeschäft überfallen - Festnahme

Nr. 0735

Heute Mittag nahmen Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 47 in Lichtenrade einen mutmaßlichen Räuber fest. Nach Angaben des 47-jährigen Inhabers eines Juweliergeschäftes in der Bahnhofstraße betrat der Tatverdächtige gegen 12 Uhr den Verkaufsraum, soll ihn mit einer Schusswaffe bedroht und Geld gefordert haben. Als dem 47-Jährigen ein 62-jähriger Bekannter, der sich in einer angrenzenden Werkstatt aufgehalten habe, zur Hilfe eilte, soll es zwischen den drei Männern zu einem Gerangel gekommen sein, in dessen Verlauf der 65-jährige mutmaßliche Räuber mit einem Hocker geschlagen wurde. Der Tatverdächtige flüchtete ohne Beute in Richtung Zescher Straße und wurde durch alarmierte Einsatzkräfte wenig später in einem Pkw auf den Parkplatz eines Discounters festgestellt und festgenommen. Die mutmaßliche Tatwaffe wurde bei dem Festgenommenen gefunden und sichergestellt. Der 65-Jährige wurde nach einer ambulanten Behandlung seiner bei der Auseinandersetzung erlittenen Verletzungen in einem Krankenhaus der Kriminalpolizei der Direktion 4 (Süd) übergeben. Die Ermittlungen dauern an und wurden von einem Fachkommissariat übernommen.