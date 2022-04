Duo nach Diebstahl festgenommen

Nr. 0732

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 24 nahmen in der vergangenen Nacht zwei Männer in Charlottenburg fest, nachdem diese von einem weiteren Mann dabei beobachtet worden waren, wie sie sich an einem Auto zu schaffen machten. Konkreter gab der 32-jährige Zeuge an, wie die Langfinger sich gegen 0.30 Uhr gewaltsam Zugang zur Ladefläche eines in der Kantstraße parkenden Transporters verschafften, daraus mehrere Getränkekisten in einen mitgeführten Einkaufswagen luden und sich damit vom Ort entfernten. Weit kamen sie mit ihrem Diebesgut jedoch nicht, sie wurden stattdessen an der Kreuzung zur Windscheidstraße angetroffen, überprüft und schließlich festgenommen. Bei dem Duo handelt es sich um einen 20- und einen 32-Jährigen, von denen der Jüngere bei seiner Festnahme einen Rucksack mit mutmaßlichem Tatwerkzeug mit sich führte, während sein Kumpane den Einkaufswagen schob. Beide Männer kamen in einen Polizeigewahrsam, aus dem sie nach Abschluss der erkennungsdienstlichen Maßnahmen für ein Fachkommissariat der Direktion 2 (West) eingeliefert wurden. Die Ermittlungen – ebenso zu einer Sachbeschädigung an Kfz, die zeitlich und örtlich zu denselben Tatverdächtigen passen könnte – dauern an.