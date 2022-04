Auseinandersetzung mit drei Verletzten

Nr. 0730

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 17 erhielten in der vergangenen Nacht Kenntnis über eine Auseinandersetzung in Wedding. Gegen 22.15 Uhr vor einem Restaurant in der Müller- Ecke Türkenstraße angekommen, stand eine Gruppe junger Männer um einen am Kopf verletzten 21-Jährigen. Diese gab der Polizistin und ihrem Kollegen gegenüber an, dass es kurz vorher – aus bislang ungeklärter Ursache – zu Streitigkeiten zwischen dem Heranwachsenden und mindestens zwei weiteren Männern gekommen sein soll, in deren Folge drei Beteiligte verletzt wurden. Darüber hinaus hieß es, dass die Mitwirkenden über die Müllerstraße in Richtung Seestraße geflüchtet seien. Durch die Besatzung eines weiteren Funkwagens konnten daraufhin zwei Männer im Alter von 26 und 27 Jahren an einem nahegelegenen Imbiss angetroffen werden. Beide wiesen jeweils eine Stichverletzung auf.

Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr brachten schließlich sowohl den 21- als auch den 27-Jährigen in Krankenhäuser, in denen der Jüngere notoperiert und die Beinverletzung des Älteren ebenfalls operativ behandelt wurde. Beide verblieben anschließend stationär. Die oberflächliche Verletzung des 26-Jährigen hingegen hatte lediglich eine ambulante Behandlung zur Folge, nach welcher der Tatverdächtige zwecks erkennungsdienstlicher Behandlung in einen Polizeigewahrsam kam. Mit Abschluss der Maßnahmen konnte er seinen Weg fortsetzen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der wechselseitigen Körperverletzung dauern an und werden von einem Fachkommissariat der Direktion 1 (Nord) geführt.