Nr. 0727

In Köpenick zog sich ein Motorradfahrer gestern Mittag schwere Verletzungen zu. Den bisherigen Ermittlungen zufolge befuhr der 32-Jährige gegen 13.45 Uhr den Weg zur Gaststätte Marienlust. Eine Zeugin und ein Zeuge beobachteten dann, wie der ohne Helm bekleidete Mann mit seiner Crossmaschine mehrfach versuchte, auf dem Hinterrad zu fahren, dabei die Kontrolle über sein Motorrad verlor und auf den Asphalt stürzte. Mit schweren Verletzungen am Kopf wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum Unfallhergang übernahm ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost).