Zwischen Fahrzeugen eingeklemmt

Nr. 0726

In Mariendorf kam es gestern Morgen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde. Gegen 7.40 Uhr führte der 40-Jährige an einem im mittleren der drei Fahrstreifen im Mariendorfer Damm abgestellten Transporter Ladetätigkeiten aus. Als er sich an der rechten Schiebetür des Fahrzeugs aufhielt, fuhr ein 23 Jahre alter Mann, der mit seinem Fahrzeug den Mariendorfer Damm von der Körtingstraße aus kommend in Richtung Kruckenbergstraße befuhr, auf den Transporter auf. Dadurch wurde dieser auf einen weiteren, im rechten Fahrstreifen im Mariendorfer Damm geparkten, Transporter geschoben, wobei der 40-Jährige zwischen beiden Wagen eingeklemmt und schwer am Oberkörper verletzt wurde. Alarmierte Rettungskräfte versorgten den Mann zunächst vor Ort und brachten ihn anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Kollege des Schwerverletzten, ein 65-Jähriger, der sich zum Zeitpunkt des Unfalls in dem Transporter aufhielt, wurde durch den Aufprall am Kopf verletzt. Er konnte das Krankenhaus nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen.

Der Fahrzeugführer des auffahrenden Fahrzeugs erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen an einem Bein. Er wurde durch Rettungskräfte zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm auch Blut abgenommen, da Polizeieinsatzkräfte bei ihm Alkoholgeruch feststellten. Der Führerschein des jungen Mannes wurde beschlagnahmt.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme war der Mariendorfer Damm zwischen Körtingstraße und Kruckenbergstraße bis etwa 13.30 Uhr für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) führt die weiteren, noch andauernden Ermittlungen.