Nr. 0725

Zu mehreren Bränden auf einem Firmengelände in Spandau mussten gestern Nachmittag Polizei und Feuerwehr ausrücken. Kurz nach 14 Uhr standen an der Neuendorfer Straße ein Sattelauflieger, ein Motorboot sowie ein überdachter Lagerbereich in Flammen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Brände, bei denen niemand verletzt wurde. Es ist derzeit davon auszugehen, dass ein Zusammenhang zwischen den Brandstiftungen besteht. Die Ermittlungen hierzu hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.