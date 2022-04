Kind stürzt aus achtem Stock

Nr. 0723

In Alt-Hohenschönhausen wurde gestern Abend ein fast zwei Jahre alter Junge bei einem Sturz aus einer im achten Stock gelegenen Wohnung lebensgefährlich verletzt. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand soll der Junge gegen 18.35 Uhr mit seiner dreijährigen Schwester im Kinderzimmer der Wohnung in der Mittelstraße gespielt haben und dann aus dem Fenster auf der rückwärtigen Gebäudeseite in die Tiefe gestürzt sein. Dort befindet sich eine Grünanlage. Die Schwester soll daraufhin ihre ebenfalls in der Wohnung anwesenden Eltern über den Sturz informiert haben. Der 26-jährige Vater sei daraufhin nach unten geeilt, habe seinen Sohn in die Wohnung gebracht und dort reanimiert. Die Reanimation wurde kurze Zeit später zunächst von einer Einsatzkraft der Polizei und dann der Feuerwehr übernommen. Anschließend wurde der Junge mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, dort notoperiert und auf eine Kinderintensivstation verlegt. Wie es zu dem Sturz kam, ob möglicherweise eine Verletzung der Fürsorgepflicht vorliegt, ermittelt jetzt das Fachkommissariat im Landeskriminalamt der Polizei Berlin. Die Ermittlungen dauern an.