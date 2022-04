Passant bei Verkehrsunfallflucht schwer verletzt

Nr. 0722

Bei einem Verkehrsunfall im Ortsteil Falkenhagener Feld erlitt ein Fußgänger gestern Abend schwerste Verletzungen. Der mutmaßliche Unfallverursacher setzte seine Fahrt nach dem Zusammenstoß indes fort.

Nach dem bisherigen Erkenntnisstand bog ein Taxi gegen 20.15 Uhr von der Straße Hinter den Gärten in eine Parkplatzzufahrt ab. An dieser Einfahrt saß ein Mann, welchen er mit dem Wagen erfasste und mitschleifte. Ein Zeuge des Vorfalls machte den Autofahrer zwar lautstark auf das Geschehen aufmerksam, trotzdem hielt das Fahrzeug erst nach etlichen Metern an. Anschließend fuhr das Taxi rückwärts und entfernte sich vom Unfallort in Richtung Im Spektefeld. Der 62-jährige Angefahrene zog sich lebensgefährliche Verletzungen am Kopf, Becken und der linken Körperseite zu. Nach einer notärztlichen Behandlung brachte ihn der Rettungsdienst in eine Klinik, wo er umgehend operiert wurde.

Im Rahmen der Ermittlungen konnten die Halterin sowie der mutmaßliche Fahrer des involvierten Taxis recherchiert werden. Die weiteren Untersuchungen hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.