Nr. 0716

In Hellersdorf wurde gestern Nachmittag ein E-Bike-Fahrer von einer Straßenbahn angefahren und verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der 64-Jährige gegen 16.45 Uhr die Schienen der Straßenbahn an der Kreuzung Stendaler Straße/Henny-Porten-Straße/Quedlinburger Straße fahrend überquert haben und war hierbei von einer Bahn der Linie 18, die aus Richtung Zossener Straße kam, erfasst worden. Der Fahrer der Tram gab an, noch eine Gefahrenbremsung eingeleitet zu haben, es kam dennoch zum Unfall. Der 64-Jährige erlitt schwere Beinverletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Auch der 51-jährige Fahrer der Tram musste aufgrund eines Schocks in einem Krankenhaus behandelt werden.