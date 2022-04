Nr. 0715

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer oder eine unbekannte Fahrzeugführerin soll sich in der vergangenen Nacht nach einem Verkehrsunfall in Fennpfuhl entfernt haben. Ein 20-Jähriger war gegen 22.30 Uhr mit seinem E-Bike in der Storkower Straße auf dem Radschutzstreifen in südlicher Richtung unterwegs, als er von einem VW Polo abgedrängt worden sei, daraufhin den Bordstein berührt habe und über die Leitplanke mit dem Kopf gegen einen Laternenmast geprallt war. Der junge Mann verletzte sich hierbei. Der oder die Unbekannte soll sich vom Unfallort entfernt haben, ohne sich um den 20-Jährigen zu kümmern. Alarmierte Rettungskräfte der Feuerwehr brachten den Verletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an.