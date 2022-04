Jugendlicher nach Verkehrsunfall kurzzeitig bewusstlos

Nr. 0714

Nach einem Verkehrsunfall in Heiligensee kam gestern Nachmittag ein Jugendlicher zur stationären Behandlung in eine Klinik. Nach den bisherigen Erkenntnissen überquerte der 14-Jährige kurz vor 15 Uhr mit seinem Fahrrad die Fahrbahn der Straße Alt-Heiligensee, ohne auf den Verkehr zu achten. Einer 56-jährigen Smart-Fahrerin gelang es trotz Gefahrenbremsung nicht, einen Zusammenstoß zu vermeiden. Bei der Kollision stürzte der junge Radler auf den Asphalt und blieb zunächst bewusstlos liegen. Sein Fahrrad prallte gegen einen geparkten Mercedes und beschädigte diesen. Nach einer notärztlichen Versorgung brachte der Rettungsdienst den Jugendlichen mit Verletzungen am Kopf und am Arm in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme war die Straße gesperrt, wovon auch der Busverkehr der Linie 124 betroffen war. Das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.