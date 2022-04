Mit E-Roller gestürzt – Mann schwer verletzt

Nr. 0709

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 57 erhielten letzte Nacht Kenntnis über einen Alleinunfall in Mitte. Nach derzeitigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen soll ein 58 Jahre alter Mann gegen 0.30 Uhr den Gehweg der Otto-Braun-Straße mit einem gemieteten Elektroroller befahren haben, als er unvermittelt und augenscheinlich ohne äußere Umstände die Kontrolle über den Roller verloren haben soll und gestürzt sei. Seine ihn begleitende 26-jährige Tochter äußerte den eingetroffenen Beamten gegenüber, dass die beiden zuvor ein Restaurant besucht hätten, in dem ihr Vater auch Alkohol konsumiert haben soll. Die Besatzung eines Rettungswagens brachte den 58-Jährigen nach erfolgter Erstversorgung seiner Kopfverletzungen in ein Krankenhaus, in dem er stationär verblieb. Das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City) hat die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen.