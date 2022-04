Nr. 0708

Ein Unbekannter erpresste heute Morgen eine Tankstellenmitarbeiterin in Spandau zur Herausgabe von Geld. Nach bisherigen Erkenntnissen bedrohte der Mann gegen 5.40 Uhr die 33-jährige Frau mit einer abgebrochenen Glasflasche im Verkaufsraum und forderte sie zum Öffnen der Kasse auf. Als die Angestellte der Forderung nachkam, soll der Tatverdächtige in die Kasse hineingegriffen, das Geld entnommen haben und in Richtung Streitstraße geflüchtet sein. Die 33-Jährige blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen führt das Fachkommissariat für Raubdelikte der Polizeidirektion 2 (West).