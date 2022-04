Voller Bus wird während der Fahrt beschädigt

Nr. 0707

Gestern Abend wurde ein Linienbus in Kreuzberg während der Fahrt beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen hat einer der 66 Fahrgäste gegen 19.40 Uhr den 55-jährigen Busfahrer, während der Fahrt auf der Schönleinstraße in Richtung Graefestraße, auf eine beschädigte Fensterscheibe aufmerksam gemacht. Der 55-Jährige, der zuvor lediglich ein Knirschen wahrgenommen haben soll, hielt dann an der Kreuzung Schönleinstraße/Urbanstraße an und stellte eine zersprungene rechte Fensterscheibe im vorderen Bereich des Busses fest. Aufgrund der Klebefolie, die an dem Fenster befestigt ist, haftete das Glas noch im Fensterrahmen und hinterließ keine Splitter auf dem Boden. Eine alarmierte Funkstreifenbesatzung des Polizeiabschnitts 52 sah sich die Beschädigung an und bemerkte eine einschussähnliche Aufprallstelle. Aus diesem Grund suchten die Polizisten den Nahbereich nach einem möglichen Tatmittel ab, konnten in diesem Zusammenhang allerdings nichts feststellen. Die 66 Fahrgäste blieben unverletzt und mussten ihren Weg anderweitig fortsetzen. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts eines Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr übernahm ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City).