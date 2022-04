Nach Krad-Diebstahl festgenommen

Nr. 0706

In Marienfelde nahmen Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 47 in der vergangenen Nacht einen mutmaßlichen Motorraddieb fest. Nach den bisher vorliegenden Informationen bemerkte ein 20-jähriger Pkw-Fahrer gegen 2.15 Uhr beim Einfahren in den Tirschenreuther Ring einen in zweiter Reihe abgestellten Transporter und sah kurze Zeit später, wie der 49-jährige Tatverdächtige zu diesem Fahrzeug rannte und damit davonfuhr. Der Zeuge folgte dem Transporter bis zur Ecke Tirschenreuther Ring / Wiesauer Straße, wo der Fahrer des Transporters ausstieg und zunächst weglief, wenig später jedoch zurückkehrte. Der 20-jährige rief die Polizei und informierte seinen 17-jährigen Bruder und Vater, die daraufhin feststellten, dass das im Tirschenreuther Ring geparkte Krad des 17-Jährigen entwendet worden war. Dieses sowie ein weiteres, mutmaßlich gestohlenes Krad eines 24-Jährigen fanden die Beamtinnen und Beamten im Transporter, dessen Schlüssel bei dem Tatverdächtigen aufgefunden werden konnte. Der Tatverdächtige, der in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, wurde festgenommen und der ermittlungsführenden Kriminalpolizei der Direktion 4 (Süd) übergeben. Er soll noch heute einem Richter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an.