Abrechnungsbetrug beim Betrieb von Corona-Testzentren – Durchsuchungen und Festnahmen

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 0702

Einsatzkräfte der Polizei Berlin haben heute in den Morgen- und Vormittagsstunden im gesamten Stadtgebiet im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin zwei Haftbefehle sowie zahlreiche Durchsuchungs- und Arrestbeschlüsse vollstreckt. Die Befehle und Beschlüsse waren zuvor wegen des Verdachts des bandenmäßigen sowie gewerbsmäßigen Abrechnungsbetrugs beim Betrieb von Corona-Testzentren ergangen. Der 46-jährige mutmaßliche Kopf der Bande und seine 44-jährige Schwester konnten verhaftet werden. Sie sind dringend verdächtig, sich gemeinsam mit weiteren Beschuldigten zu einer Bande zusammengeschlossen zu haben. Arbeitsteilig sollen sie dann im Zeitraum von Mai 2021 bis Februar 2022 als Betreiber von insgesamt 18 Testzentren im gesamten Stadtgebiet Corona-Tests in Höhe von über neun Millionen Euro gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin mutmaßlich betrügerisch abgerechnet haben.

Das an die tatverdächtige Bande ausgezahlte Geld soll in Höhe von über sechs Millionen Euro auf das Konto eines gesondert verfolgten mutmaßlichen Mittäters in die Türkei überwiesen worden sein.