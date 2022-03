Sieben Tatverdächtige festgenommen – Verstöße gegen Betäubungsmittelgesetz

Nr. 0696

Nach monatelangen, intensiven Ermittlungen des Landeskriminalamtes und der Staatsanwaltschaft Berlin wurden gestern im Zusammenhang mit Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz sieben Tatverdächtige festgenommen, darunter zwei 22 und eine 23 Jahre alte Frau und vier Männer im Alter von 21, 23, 25 und 28 Jahren. Die Gruppierung steht im Verdacht, seit mindestens November 2021 illegal mit Kokain, Amphetamin und Ketamin in nicht geringen Mengen gehandelt zu haben. Bei den richterlich angeordneten Durchsuchungen von Wohnadressen in Wilhelmsruh, Halensee, Kreuzberg, Mitte, Prenzlauer Berg, Charlottenburg, Alt-Hohenschönhausen, Moabit, zweimal Schöneberg und Oranienburg sowie sechs Fahrzeugen fanden die Beamtinnen und Beamten rund 4 Kilogramm Kokain, 25 Kilogramm Amphetamin und 9 Kilogramm Ketamin. Außerdem wurden Bargeld in fünfstelliger Höhe und ein hochwertiger Golf sichergestellt. Sechs der sieben festgenommenen Personen sollen im Laufe des heutigen Tages einem Ermittlungsrichter zum Erlass von Haftbefehlen vorgeführt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.