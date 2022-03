Nr. 0695

Heute früh brannten in Marienfelde mehrere Autos. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendeten bisher Unbekannte von einem Mercedes, der auf einem Parkplatz einer Autofirma in der Untertürkheimer Straße Ecke Fritz-Werner-Straße abgestellt war, sämtliche Räder. Anschließend kam es zu einem Brand an dem Fahrzeug, den Mitarbeiter der Firma gegen 5 Uhr bemerkten. Durch das Feuer wurden fünf weitere dort abgestellte Fahrzeuge unterschiedlicher Marken beschädigt. Menschen wurden nicht verletzt. Die weiteren Ermittlungen wegen Diebstahls und Brandstiftung dauern an.