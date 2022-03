Mehrere Fahrzeuge gingen in Flammen auf

Nr. 0693

In der vergangenen Nacht brannten in Wittenau mehrere Autos, ein Motorroller und ein Anhänger. Nach bisherigem Kenntnisstand bemerkte eine Mitarbeiterin eines privaten Sicherstellungsgeländes in der Wittenauer Straße gegen 2 Uhr zwei verdächtige Personen vor einem Tor des Geländes, die sich anschließend entfernten. Kurz darauf bemerkte sie, wie zunächst ein Auto auf dem Gelände in der Nähe des Tores brannte. Daraufhin alarmierte sie Feuerwehr und Polizei. Als die Rettungskräfte eintrafen, war das Feuer bereits auf drei weitere Autos sowie einen Motorroller und einen Anhänger übergegangen. Eine an das Gelände grenzende Lagerhalle wurde aufgrund der starken Hitzeentwicklung leicht beschädigt. An allen betroffenen Fahrzeugen entstand Totalschaden. Personen kamen nicht zu Schaden. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt hat die weiteren, noch andauernden Ermittlungen zu der Brandstiftung übernommen.