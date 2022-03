Auto angezündet - Festnahme

Nr. 0692

Dank eines aufmerksamen Passanten nahmen Polizeieinsatzkräfte in der vergangenen Nacht in Tempelhof einen Tatverdächtigen zu einer Brandstiftung an einem Auto fest. Der 46-jährige Zeuge bemerkte um kurz nach 23 Uhr auf einem Parkplatz eines Getränkemarktes in der Manteuffelstraße ein brennendes Fahrzeug und alarmierte daraufhin Feuerwehr und Polizei. Nach derzeitigem Kenntnisstand fiel dem Zeugen ein bis dato Unbekannter am Brandort auf, der das Feuer zu beobachten schien und anschließend flüchtete. Der 46-Jährige nahm in einem Auto die Verfolgung auf und überzeugte den Mann, sich in sein Auto zu setzen. Anschließend fuhr er zurück zum Brandort, wo zwischenzeitlich die Polizei eingetroffen war, den Tatverdächtigen in Empfang und festnahm. Der 35-Jährige wurde einem Brandkommissariat beim Landeskriminalamt überstellt, welche die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen hat. Der angezündete VW brannte komplett aus.