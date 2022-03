Nr. 0691

Bei einem Verkehrsunfall in der vergangenen Nacht in Britz wurde ein Radfahrer verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen befuhr der 38-jährige Fahrer eines Renault gegen 22.25 Uhr die Ballinstraße von der Grenzallee kommend in Richtung Sieversufer und stieß bei der Einmündung des Sieversufers mit dem für ihn von rechts kommenden 33-jährigen Fahrradfahrer zusammen. Der Zweiradfahrer prallte auf das Fahrzeug und stürzte. Dabei wurde der 33-Jährige am Kopf, am Rumpf sowie an einem Fuß verletzt und wurde durch alarmierte Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Ein Fachkommissariat der Direktion 5 (City) hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.