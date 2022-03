Schwerverletztes Kind nach Verkehrsunfall

Nr. 0690

Gestern Nachmittag kam es in Adlershof zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Achtjähriger schwer verletzt wurde. Kurz nach 16 Uhr befuhr ein 31-jähriger Paketzusteller die Gemeinschaftsstraße in Richtung Anna-Seghers-Straße, als er sein Fahrzeug vor einem Wohnhaus abbremste und unvermittelt zurücksetzte. Das zu dieser Zeit hinter ihm befindliche Kind, welches in gleicher Richtung auf einem Fahrrad unterwegs war, wurde dabei von dem Transporter erfasst und darunter eingeklemmt. Ein hinzueilender Anwohner und Zeuge des Unfalls half umgehend bei der Befreiung des Jungen und leistete – genau wie die am Unfallort eingetroffenen Einsatzkräfte – Erste Hilfe. Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr brachten das Kind schließlich im Beisen des Lebensgefährten seiner Mutter in ein Krankenhaus, in dem es stationär verblieb. Die beiden Männer, die sichtlich unter dem Eindruck des Geschehens standen, lehnten eine ärztliche Behandlung wiederum ab. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen zum Unfallhergang übernahm das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Süd).