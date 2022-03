Festnahmen nach Autoeinbrüchen

Friedrichshain-Kreuzberg/Treptow-Köpenick

Einsatzkräfte der Polizeiabschnitte 35 und 53 haben in der vergangenen Nacht zwei Männer in Kreuzberg und Baumschulenweg festgenommen, die zuvor in Autos eingebrochen sein sollen.

Nr. 0688

Eine Anwohnerin alarmierte gegen 1.20 Uhr die Polizei in die Wiener Straße als sie einen Mann sah, der mit einer Taschenlampe in mehrere geparkte Autos leuchtete. Alarmierte Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 53 nahmen kurz darauf einen 35-jährigen Tatverdächtigen in einem aufgebrochenen Mercedes fest, in dem der Mann noch saß und den Wagen durchwühlte. Eine Nahbereichsabsuche ergab, dass an insgesamt fünf geparkten Fahrzeugen jeweils eine Seitenscheibe eingeschlagen worden ist. Der Tatverdächtige wurde dem Einbruchskommissariat der Polizeidirektion 5 (City) überstellt, das die weiteren Ermittlungen, insbesondere auch zu den vorangegangenen Taten, führt.

Nr. 0689

Auf einem Parkplatz in der Südostallee Ecke Baumschulenweg sahen Zivileinsatzkräfte des Polizeiabschnitts 35 gegen 1.45 Uhr einen Mann, der die Seitenscheibe eines BMW einschlug und sich hineinbeugte. Als der Mann den Tatort verlassen wollte, nahmen ihn die Polizistinnen und Polizisten fest. Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der 33-Jährige mit einem Ford unterwegs war, in dem die Einsatzkräfte zwei BMW-Lenkräder sowie ein Kombiinstrument für BMW-Fahrzeuge fanden und beschlagnahmten. Der Festgenommene wurde nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung dem Einbruchskommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) überstellt.