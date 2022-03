Raub in Spielhalle

Nr. 0687

Drei Männer überfielen gestern Abend eine Spielhalle in Reinickendorf. Nach den bisherigen Ermittlungen und Angaben der Zeugen betraten kurz nach 21 Uhr drei maskierte Männer das Automatencafe in der Roedernallee. Einer der Eindringlinge bedrohte den 54-jährigen Angestellten mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Geld aus der Kasse. Währenddessen sollen seine beiden Mittäter zwei Gäste, 33 und 60 Jahre alt, aufgefordert haben, sich auf den Boden zu legen, um anschließend mit Hämmern mehrere Geldspielautomaten aufzubrechen. Mit dem Geld aus den Automaten und der Kasse sollen die drei Tatverdächtigen schließlich auf zwei Krafträdern in Richtung Lindauer Allee und Thyssenstraße geflüchtet sein. Der Mitarbeiter und die Gäste blieben unverletzt. Die Ermittlungen dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 1 (Nord) übernommen.