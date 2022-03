Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Nr. 0682

In Köpenick kam es gestern Abend zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Frau schwer verletzt wurde. Bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr ein 53 Jahre alter Mann gegen 18.10 Uhr mit einem Sattelzug im rechten der beiden Fahrstreifen die Lindenstraße in Richtung Straße An der Wuhlheide. Eine 21-Jährige war zeitgleich mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg unterwegs, welcher auf der Fahrbahn der Lindenstraße entlangführt. Im weiteren Verlauf soll der LKW-Fahrer in den linken Fahrstreifen gewechselt, dann jedoch mit dem Fahrzeug zurück in den rechten Fahrstreifen gezogen sein. Dabei erfasste er die Radfahrerin, die in Folge dessen zu Boden stürzte und an einem Bein schwer verletzt wurde. Eine Ersthelferin und eine Mitarbeiterin eines Krankentransportunternehmens versorgten die junge Frau bis zum Eintreffen alarmierter Rettungskräfte, die sie schließlich zur stationären Behandlung ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus brachten. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) führt die weiteren, noch andauernden Ermittlungen.