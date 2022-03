Nr. 0681

Schwere Verletzungen erlitt ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag in Biesdorf.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr eine 61-jährige Autofahrerin auf der Straße Grabensprung in Richtung Oberfeldstraße. Als die Frau gegen 17.45 Uhr mit ihrem Pkw nach links in die Straße Alt-Biesdorf einbiegen wollte, erfasste sie den auf dem Fahrradweg in der Oberfeldstraße entgegenkommenden Radfahrer im Alter von 75 Jahren. Der Senior prallte mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe des Fahrzeugs und erlitt hierbei schwere Verletzungen. Er kam mit der Berliner Feuerwehr zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang führt das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte in der Polizeidirektion 3 (Ost).