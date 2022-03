Radfahrerin schwer verletzt

Nr. 0679

Heute Morgen wurde eine Fahrradfahrerin in Tempelhof von einem Lastkraftwagen erfasst und schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 54-jährige Lkw-Fahrer gegen 7.45 Uhr die Ringstraße in Richtung Kurfürstenstraße, als die 31-jährige Radfahrerin in Höhe der Teubertbrücke von rechts die Fahrbahn überquerte. Obwohl die Assistenzsysteme des Schwerlasters sofort reagiert und selbstständig bis zum Stillstand gebremst haben sollen, sei das hintere Rad des Fahrrades erfasst worden. Zeugen beobachteten wie die Radlerin stürzte und mit dem Kopf auf dem Asphalt aufschlug. Alarmierte Sanitäter versorgten die unter Schock stehende Frau noch vor Ort und brachten sie im Anschluss in ein Krankenhaus, in dem sie stationär verblieb. Die weiteren Ermittlungen wurden von dem Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.