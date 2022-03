Zwei Teenager von Jugendgruppe ausgeraubt

Nr. 0678

In Rahnsdorf wurden gestern Nachmittag zwei 15-Jährige von einer Jugendgruppe attackiert. Gegen 16 Uhr wurden die beiden jungen Männer nach ihren Angaben am Bahnhofsvorplatz des S-Bahnhofs Wilhelmshagen von einer dreiköpfigen Gruppe angesprochen und nach einer Zigarette gefragt. In der Folge soll ein Mitglied der Gruppe auf die 15-Jährigen eingeschlagen haben, woraufhin sie in Richtung Wald flohen. Die drei mutmaßlichen Täter nahmen die Verfolgung auf, holten die Flüchtenden ein und sollen dann erneut auf das Duo eingeschlagen haben, bevor sie ein Mobiltelefon und Sportschuhe entwendeten und mit der Beute die Flucht ergriffen. Einer der Ausgeraubten erlitt schwere Kopfverletzungen und musste stationär in einem Krankenhaus behandelt werden. Der andere Beraubte wurde nach ambulanter Behandlung entlassen. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.