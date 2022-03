Nr. 0676

Gestern Abend überfielen zwei bislang unbekannt gebliebene Männer eine Tankstelle in Reinickendorf. Nach bisherigen Erkenntnissen bedrohten die beiden Maskierten gegen 19.45 Uhr die Tankstellenpächterin in der Scharnweberstraße mit einem Messer und einem Küchenbeil. Während einer von ihnen die 35-Jährige in eine Ecke drängte, öffnete der andere die Kasse eigenständig und steckte das Geld in einen Stoffbeutel. Danach griff sich dieser Mann noch mehrere Schachteln Zigaretten und floh gemeinsam mit seinem Komplizen und der Beute in Richtung Eichborndamm. Die Pächterin erlitt einen Schock und wurde am Ort von alarmierten Sanitätern ambulant behandelt. Die weiteren Ermittlungen werden von dem Fachkommissariat für Raubdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.