Festnahme nach Büroeinbruch

Nr. 0675

Einsatzkräfte der Polizeidirektion 5 (City) nahmen in der vergangenen Nacht einen mutmaßlichen Einbrecher in Kreuzberg fest. Der 34-Jährige war zuvor dabei beobachtet worden, wie er sich Zugang zu einem Bürogebäude in der Charlottenstraße verschafft und dieses gegen 0.40 Uhr mit vermeintlichem Diebesgut wieder verlassen hatte. Bei der darauffolgenden Durchsuchung des Tatverdächtigen stellten die Beamte und ihr Kollege neben einem Tresor und Geldkarten auch Tatwerkzeug sicher. Der Mann wurde anschließend einem Polizeigewahrsam zugeführt. Weil er dort über Schmerzen an der Nase klagte, die seit einer eigens benannten Schlägerei am Vortag bestehen sollen, wurde der Mittdreißiger noch vor seiner Einlieferung für ein Fachkommissariat der Direktion 5 ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Die Ermittlungen dauern an.