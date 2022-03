Mit Messer verletzt

Nr. 0674

In Gesundbrunnen verletzte ein bislang Unbekannter gestern Nachmittag einen Mann mit einem Messer. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll sich der 35-Jährige gemeinsam mit seinem 31 Jahre alten Begleiter gegen 14 Uhr auf dem Gehweg der Pankstraße aufgehalten haben, als ein bislang Unbekannter die beiden nach einer Zigarette gefragt haben soll. Nachdem der ältere der beiden eine Herausgabe verweigerte, soll es zu einem Streitgespräch gekommen sein, in dessen Folge der Unbekannte ein Messer gezogen und mehrere Stichbewegungen in Richtung des Mannes ausgeführt haben soll. Der 35-Jährige konnte ausweichen, erlitt aber – vermutlich bei der Abwehr der Messerstiche – Schnittverletzungen an einer Hand. Anschließend flüchtete der Angreifer. Alarmierte Rettungskräfte brachten den verletzten Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Sein Begleiter blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, führt ein Fachkommissariat der Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord).