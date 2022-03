Nr. 0673

Bei einem Brand in einer Kleingartenanlage in Britz wurde gestern Nachmittag eine Laube erheblich beschädigt. Nach den bisherigen Erkenntnissen brannte gegen 13 Uhr zunächst ein hölzerner Fahnenmast auf einer Parzelle der Siedlung im Koppelweg. Die Flammen griffen kurz darauf auf die danebenstehende Gartenlaube über, in welcher sich glücklicherweise keine Menschen befanden, so dass auch niemand verletzt wurde. Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten schließlich den Brand. Da an dem Fahnenmast eine ukrainische Flagge gehisst gewesen sein soll und eine politische Tatmotivation nicht ausgeschlossen werden kann, hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes die weiteren Ermittlungen wegen besonders schwerer Brandstiftung übernommen.