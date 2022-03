Beleidigung und Körperverletzung in Linienbus

Nr. 0672

Gestern Vormittag kam es in Grunewald während der Fahrt in einem Linienbus zu einer rassistischen Beleidigung eines Fahrgastes durch einen anderen Mitfahrenden. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen soll der 36-jährige Tatverdächtige gegen 9.50 Uhr in dem Bus bei der Fahrt auf der Koenigsallee in Richtung Hagenplatz den 24-jährigen Mitfahrenden zunächst mit Worten rassistisch beleidigt und schließlich mit seinem Schuh, den er sich ausgezogen hatte, auf den Kopf geschlagen haben. Alarmierte Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 22 nahmen den 36-Jährigen in dem Bus fest. Der 24-jährige Angegriffene klagte über Schmerzen am Kopf und wollte sich selbst in ärztliche Behandlung begeben. Während der weiteren polizeilichen Maßnahmen beleidigte der Festgenommene zudem einen Polizisten rassistisch. Die weiteren Ermittlungen in beiden Fällen hat ein Fachkommissariat des Polizeilichen Staatsschutzes beim Landeskriminalamt übernommen.