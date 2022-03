Raub in Park

Nr. 0671

In Neu-Hohenschönhausen wurde gestern Abend ein Mann aus einer Gruppe heraus angegriffen und beraubt. Nach den bisherigen Ermittlungen saß der 49-Jährige gegen 19.40 Uhr mit einem 31-jährigen Bekannten auf einer Bank in einer Grünanlage nahe des Skateparks an der Egon-Erwin-Kisch-Straße, als eine etwa zehn- bis zwölfköpfige Jugendgruppe aus bislang noch nicht bekannten Gründen auf die beiden Männer losging. Während der Jüngere unverletzt vor Mitgliedern der Gruppe flüchten konnte, sollen mehrere Jugendlichen auf den 49-jährigen eingeschlagen und eingetreten haben. Nach dem Angriff stellte der Verletzte fest, dass sein Mobiltelefon, seine Brieftasche und eine Musikbox, die er in einem Anhänger seines Fahrrades mit sich führte, fehlten. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 49-jährigen in ein Krankenhaus, wo die erlittenen Kopf- und Gesichtsverletzungen sowie mehrere Rippenbrüche stationär behandelt werden. Die Ermittlungen zu dem Raub dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 3 (Ost) übernommen.