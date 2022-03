Gefährliche Körperverletzung mit Messer

Nr. 0662

Ein alkoholisierter Mann wurde heute früh in Gesundbrunnen mit einem Messer verletzt. Der 39-Jährige gab bei der Anzeigenerstattung an, dass er gegen 4.20 Uhr in der Usedomer Straße durch einen unbekannten Mann vor einem Lokal angesprochen wurde und dieses öffnen sollte. Der Unbekannte soll unvermittelt mit einem Messer den 39-Jährigen in den Oberschenkel gestochen und anschließend zum U-Bahnhof Voltastraße geflüchtet sein. Der Angegriffene verfolgte den Unbekannten bis auf den Bahnsteig des Bahnhofs und soll dort erneut mit Schlägen und dem Messer attackiert worden sein. Der Angreifer flüchtete schließlich zu Fuß aus dem U-Bahnhof in unbekannte Richtung. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 39-Jährigen in ein Krankenhaus, wo mehrere leichte Stich- und Schnittverletzungen ambulant behandelt wurden. Die Ermittlungen zu der Körperverletzung dauern an und wurden von der Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) übernommen.