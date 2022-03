Feuer in Krankenzimmer

Nr. 0659

In Neukölln brannte es heute Morgen in einem Krankenhaus in der Rudower Straße. Zwei aufmerksame Pflegekräfte nahmen auf dem Rundgang über ihre Station gegen 7.40 Uhr eine starke Rauchentwicklung in einem Patientenzimmer wahr und alarmierten die Berliner Feuerwehr. Auf dem Boden des Raums entdeckte sie den 61-jährigen nicht ansprechbaren Bewohner des Zimmers und zogen ihn aus dem Raum. Bis zum Eintreffen der Berliner Feuerwehr löschten die Pflegekräfte das brennende Bett selbstständig mit einem Feuerlöscher. Den Rest erledigten die Brandbekämpfer. Die beiden Pflegekräfte, eine 48 Jahre alte Frau und ein 57-jähriger Mann, sowie der Bewohner des Zimmers erlitten jeweils eine Rauchgasvergiftung und mussten ärztlich behandelt werden. Letztgenannter muss auf der Intensivstation versorgt werden, während die beiden Pflegekräfte das Krankenhaus nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen konnten. Durch das Feuer wurde nur das brennende Bett beschädigt. Infolge des Brandes musste die gesamte betroffene Station evakuiert und die Patienten auf andere Stationen des Krankenhauses verlegt werden. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache führt ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt.