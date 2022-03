Von LKW überrollt – Radfahrerin schwer verletzt

Nr. 0656

Bei einem Verkehrsunfall, der sich gestern Nachmittag in Neu-Hohenschönhausen ereignete, wurde eine Radfahrerin schwer verletzt. Gegen 15.35 Uhr soll ein 63 Jahre alter LKW-Fahrer in der Pablo-Picasso-Straße nach rechts in eine Grundstückseinfahrt abgebogen sein. Dabei erfasste er eine 55 Jahre alte Radfahrerin, die von der Falkenberger Chaussee aus kommend ebenfalls in Richtung Gehrenseestraße unterwegs war. Die Zweiradfahrerin stürzte in Folge des Unfalls zu Boden und wurde durch das einbiegende Fahrzeug in Beinhöhe überrollt. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung ihrer schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. Ein für Verkehrsdelikte zuständiges Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) hat die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen.