Aufnahme auf Intensivstation nach Stichverletzungen

Nr. 0654

Nach einer Auseinandersetzung gestern Abend in Prenzlauer Berg wurde ein 16-Jähriger mit Stichverletzungen im Oberkörper in ein Krankenhaus eingeliefert. Den hier vorliegenden Informationen zufolge, hatte es gegen 20.30 Uhr am Kollwitzplatz eine Konfrontation zwischen mehr als zehn Jugendlichen gegeben, bei dem der Eingelieferte schwer verletzt wurde. Zudem sollen die Angreifer auch die Umhängetasche des Jugendlichen geraubt haben. Ein gleichaltriger Bekannter des Verletzten soll eine Ohrfeige von einem Jugendlichen der gegnerischen Gruppe bekommen haben. Anschließend soll die Gruppe auch ihm seine Umhängetasche entrissen haben. Die Gruppe der Angreifer flüchtete schließlich in unbekannte Richtung. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen hat das Jugendkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.