Nr. 0650

In der vergangenen Nacht stellte ein Passant am Baumschulenweg ein brennendes Auto fest und alarmierte die Feuerwehr. Als er das geparkte Fahrzeug gegen 0.50 Uhr am Rodelbergweg/ Neue Krugallee entdeckte, brannte vorwiegend der Heckbereich. Auch dehnten sich die Flammen auf das dahinter geparkte Auto aus und beschädigten dieses. Alarmierte Brandbekämpfer löschten das Feuer vollständig. Daher übernimmt ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung.