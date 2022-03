Raub in Tankstelle

Nr. 0646

In Lankwitz überfielen zwei bislang unbekannte Männer in der vergangenen Nacht eine Tankstelle. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand wollte eine 22-jährige Angestellte der Tankstelle in der Kaiser-Wilhelm-Straße gegen 23 Uhr durch einen Hinterausgang Müll entsorgen, als sie dort auf die beiden Tatverdächtigen traf. Die Frau gab an, von den beiden Männern in das Lager der Tankstelle gedrängt, mehrmals ins Gesicht geschlagen, zu Boden gebracht und an den Händen gefesselt worden zu sein. Anschließend hätten sich die Unbekannten in den Verkaufsraum begeben, zwei Kassen aufgebrochen und Bargeld sowie Zigaretten entwendet. Dann sollen die Männer mit einem Pkw in Richtung Attilastraße davongefahren sein. Durch einen Zeugen alarmierte Einsatzkräfte des Abschnitts 46 leiteten umgehend eine Absuche des Nahbereichs ein, die jedoch erfolglos blieb. Die 22-Jährige wurde bei dem Überfall am Kopf und an den Armen leicht verletzt. Sie kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die noch andauernden Ermittlungen führt die Kriminalpolizei der Direktion 4 (Süd).