Geschwindigkeitsüberwachung auf der Stadtautobahn

Nr. 0643

Von gestern Nachmittag bis in die vergangene Nacht haben Mitarbeitende der Polizeidirektion Einsatz und Verkehr in Westend den Verkehr überwacht. Bei einer stationären Geschwindigkeitsüberwachung auf der BAB 115 zwischen Dreieck Funkturm und Hüttenweg, Fahrrichtung Potsdam, haben die Kräfte zwischen 17.30 Uhr und 0.15 Uhr über 700 Verstöße registriert. Bei erlaubten 80 km/h zeichneten die Polizistinnen und Polizisten dabei einen Verstoß mit einer Höchstgeschwindigkeit von 135 km/h (nach Toleranzabzug) auf. Hier droht ein Bußgeld in Höhe von 560 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein zweimonatiges Fahrverbot. Weitere Einsatzkräfte der 1. Begleitschutz- und Verkehrshundertschaft stellten darüber hinaus auf der BAB 100 an unterschiedlichen Stellen mit einem zivilen Videomessfahrzeug weitere Geschwindigkeitsverstöße fest. Hier war bei erlaubten 80 km/h die höchste vorwerfbare Geschwindigkeitsüberschreitung 44 km/h (nach Abzug der Toleranz). In diesem Fall kommt ein Bußgeld von 400 Euro, zwei Punkte sowie ein einmonatiges Fahrverbot in Betracht.