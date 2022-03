Nr. 0642

Heute Vormittag stürzte ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Spandau und verletzte sich schwer. Nach bisherigen Erkenntnissen bog ein 56-jähriger Autofahrer gegen 9.30 Uhr vom Seegefelder Weg nach links in den Klosterbuschweg ab und kollidierte auf der dortigen Kreuzung mit dem entgegenkommenden Motorradfahrer. Bei dem Zusammenstoß stürzte der 35-Jährige mit seinem Zweirad und erlitt schwere Verletzungen. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. Für die Rettungsarbeiten und die Unfallaufnahme musste die Kreuzung gesperrt werden. Die weiteren Ermittlungen hat der Verkehrsermittlungsdienst der Direktion 2 (West) übernommen.