Drogenhändler festgenommen

Nr. 0639

Gestern Nachmittag nahmen Polizeieinsatzkräfte in Moabit einen mutmaßlichen Drogenhändler fest. Gegen 14.15 Uhr beobachteten die Zivilkräfte im Hilda-Geiringer-Weg, wie ein Mann in ein Fahrzeug stieg, etwas mit dem Fahrer austauschte und den Wagen kurz darauf wieder verließ. Wegen des Verdachts des Drogenhandels überprüften die Polizisten zunächst den mutmaßlichen Käufer, bei welchem sie Drogen fanden, darunter Kokain, Marihuana und Amphetamin, und diese beschlagnahmten. Bei der zeitgleich durchgeführten Kontrolle des Mietwagens, mit dem der mutmaßliche Händler unterwegs war, entdeckten die Polizisten vier große Beutel Marihuana, zwei Mobiltelefone, einen Baseballschläger und Geld. Die Einsatzkräfte nahmen den 21-Jährigen fest und erwirkten zudem einen Beschluss zur Durchsuchung seiner Wohnung. Dort fanden sie weitere Drogen, darunter Kokain und Marihuana, sowie diverses Verpackungsmaterial, Feinwagen sowie mutmaßlichen Handelserlös und beschlagnahmten alles. Die Polizistinnen und Polizisten brachten den Festgenommenen für eine erkennungsdienstliche Behandlung in einen Polizeigewahrsam und übergaben ihn anschließend der Kriminalpolizei der Direktion 2 (West). Der 21-Jährige wird heute bei Gericht zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt. Der mutmaßliche Käufer, ein 30-Jähriger, konnte seinen Weg nach Feststellung seiner Personalien fortsetzen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.