Ermittlungen zu brennenden Fahrzeugen

Treptow-Köpenick/ Marzahn-Hellersdorf/ Pankow

Zu mehreren brennenden Fahrzeugen rückten Polizei und Feuerwehr gestern Abend, in der vergangenen Nacht und heute früh aus.

In allen Fällen haben Brandkommissariate des Landeskriminalamtes die Ermittlungen wegen Verdachts der Brandstiftung übernommen.

Nr. 0634

Gegen 20.30 Uhr stellten Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 36 im Rahmen ihrer Streifenfahrt ein brennendes Moped im Fürstenwalder Damm in Rahnsdorf fest und alarmierten die Feuerwehr nach.

Nr. 0635

Ein Autofahrer entdeckte gegen 0.30 Uhr in der Marzahner Promenade im gleichnamigen Ortsteil zwei brennende Autos. Der Opel und der BMW wurden erheblich beschädigt.

Nr. 0636

In der Oderbruchstraße in Prenzlauer Berg bemerkte ein Passant gegen 3.15 Uhr Feuerschein an einem Mercedes Vito. Der Wagen wurde im vorderen Bereich erheblich beschädigt, ein danebenstehender Anhänger fing ebenfalls Feuer und wurde komplett zerstört. Zudem wurden durch die Hitzestrahlung ein VW und ein Ford in Mitleidenschaft gezogen.

In allen Fällen löschten Einsatzkräfte der Feuerwehr die Flammen. Menschen wurden glücklicherweise nicht verletzt.