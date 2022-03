Motorradfahrer bei Verkehrsunfall lebensbedrohlich verletzt

Nr. 0633

Gestern Mittag kollidierte in Charlottenburg ein mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer mit einem Motorradfahrer, der hierbei lebensbedrohlich verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen bog der 79-jährige Autofahrer gegen 13.30 Uhr am Saatwinkler Damm nach links auf die Autobahn A 111 ab und stieß auf der Kreuzung mit dem ihm entgegenkommenden Motorradfahrer zusammen. Bei dem Zusammenstoß stürzte der 57-Jährige mit seinem Zweirad und erlitt nach ersten Erkenntnissen lebensbedrohliche Verletzungen. Alarmierte Sanitäter brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt, ihm wurde Blut abgenommen. Sein Fahrzeug wurde für weitere Untersuchungen sichergestellt. Für die Rettungsarbeiten und während der Unfallaufnahme musste der Kreuzungsbereich rund um die Unfallstelle gesperrt werden. Die weiteren Ermittlungen hat der Verkehrsermittlungsdienst der Direktion 2 (West) übernommen.