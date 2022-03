Nr. 0625

In Karow scheiterte heute früh die Sprengung eines Geldausgabeautomaten. Zwar wurde das Gerät in einer Bankfiliale in der Achillesstraße bei der Detonation gegen 3.10 Uhr erheblich beschädigt, jedoch gelang es nicht, den Inhalt des Geldbehälters zu erbeuten. Erfolglos flüchteten der oder die Täter unerkannt. Das Fachkommissariat des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen übernommen.