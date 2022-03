Nr. 0624

Mehrere Männer versuchten heute früh in Gesundbrunnen einen Geldausgabeautomaten zu entwenden. Gegen 2.45 Uhr sah ein Zeuge auf einer Tankstelle in der Residenzstraße, wie sich dort mehrere maskierte Männer an einem dort aufgestellten Geldautomaten zu schaffen machten und alarmierte die Polizei. Die Gruppe soll unter Zurücklassung des Automaten ohne Beute mit zwei Fahrzeugen geflüchtet sein. Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 17 sahen einen der Fluchtwagen wenig später in der Ruheplatzstraße Ecke Gerichtstraße, stoppten das Fahrzeug und nahmen die drei Insassen, 34, 36 und 43 Jahre alt, fest. Bei der Durchsuchung des Autos fanden die Einsatzkräfte mutmaßliches Einbruchswerkzeug und stellten dieses sicher. Die drei Festgenommenen wurden einem Fachkommissariat des Landeskriminalamtes übergeben, das die weiteren Ermittlungen übernommen hat.